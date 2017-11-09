В Чернівцях відбудеться круглий стіл під назвою «Асоціація Україна-ЄС: що далі?». Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Подія відбудеться 20 листопада по вулиці Грушевського, 1. Захід організовано Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та Інститутом Євро-Атлантичного Співробітництва (м. Київ) за підтримки Чернівецької обласної державної адміністрації.

У круглому столі планують взяти участь Заступник голови Комітету ВРУ у закордонних справах, директор ІЄАС Борис ТАРАСЮК, директор Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Габріеле БАУМАНН, науковий директор ІЄАС Олександр СУШКО, політичний аналітик ІЄАС Володимир ГОРБАЧ та аналітик громадської організації «Європа без бар’єрів» Катерина КУЛЬЧИЦЬКА.

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