В Чернівцях відбудеться ряд заходів до 100-річчя від дня народження Михайла Івасюка

У Чернівцях, з нагоди 100-річчя від дня народження письменника, фольклориста, громадського діяча Михайла Івасюка, відбудеться ряд заходів. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА.

Зокрема, 22 листопада у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, на кафедрі української літератури філологічного факультету відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Михайло Івасюк і український літературний процес ІІ половини ХХ ст.». Передбачається вихід декількох видань матеріалів конференції, а також бібліографічного покажчика творів майстра слова «Михайло Івасюк. 100 років від дня народження».

Окрім цього 22 листопада у приміщенні театру відбудеться вечір пам’яті Михайла Івасюка за участю провідних майстрів театру і філармонії, науковців та письменників, у рамках якого буде представлена вистава «Лицар слова».