В Чернівцях виявили чоловіка, який викрав гаманець

Чернівецькі патрульні виявили чоловіка, який незаконно заволодів гаманцем. Про це йдеться у повідомленні поліції у Фейсбук.

Патрульним поліцейським надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Яремчука сьогодні, 16 березня, близько 11-ї години.

Прибувши на місце події, охоронці порядку з’ясували, що невідомий чоловік незаконно заволодів гаманцем та кинувся навтьоки в напрямку вул. Маяковського.

Через деякий час патрульні виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Як з’ясувалось, громадянин перебуває у розшуку Вишгородським відділом поліції ГУНП в Київській області.

Громадянина доставили у місцевий відділ поліції.