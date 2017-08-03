В Чернівцях з’явиться портал державних послуг IGov

Депутати у Чернівцях прийняли рішення про долучення міста до портал державних послуг IGov. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Відповідна петиція набрала 251 голос. Система, котра дозволить підвищити ефективність та оперативність взаємодії органів місцевої влади з громадянами і бізнесом, запрацює до 1 жовтня 2017 року. Займатимуться запровадженням відділ комп’ютерного забезпечення міської ради та працівники ЦНАПу.

Депутати більшістю підтримали пропозицію щодо долучення міста Чернівці до порталу державних послуг IGov, тож незабаром в місті запрацює електронне врядування та електронний документообіг.