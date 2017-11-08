В Чернівцях затримали групу осіб, яка викрала автомобіль “Toyota Land Cruiser 200” (ФОТО)

Працівники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом «КОРД» затримали 6 листопада злочинну групу, яка здійснювала незаконні заволодіння транспортних засобів престижних марок. Про це інформує ГУНП в Чернівецькій області.

Наразі вже встановлено причетність зловмисників до викрадення автомобіля “Toyota Land Cruiser 200” наприкінці жовтня у Чернівцях. Організатором групи викрадачів був раніше судимий 38-річний житель Київської області. Йому допомагав 50-річний буковинець з Хотинського району.

У злочинців було також знайдено спеціальне обладнання для внесення змін у номер кузова, електронний блок для запуску двигуна та номерні знаки, що використовувалися для прикриття. Окрім цього у буковинця був пістолет, на який у нього не було необхідних дозвільних документів. Працівники поліції відправили зброю на експертне дослідження.

Обох чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ – викрадений позашляховик «Toyota Land Cruiser 200» – вилучено.