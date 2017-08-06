В ДТП загинула екс-депутат від Партії регіонів Ірина Бережна

В ДТП на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією загинула екс-депутат від Партії регіонів Ірина Бережна. Про це повідомив екс-депутат “Партії Регіонів” Євген Мураєв посилаючись на свої джерела. Повідомляється, що водій автомобіля, у якому знаходилася Ірина, не впорався з керуванням. За попередніми даними, він також загинув на місці. В машині була донька Бережної, вона отримала незначні ушкодження.

Ірина Бережна – депутат двох скликань Верховної Ради. Вона працювала у шостому скликанні з 2007 по 2012 рік і сьомому з 2012 по 2014. Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.