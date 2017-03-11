В харківському аквапарку діти отруїлися парами хлору

10 березня в аквапарку Харкова діти отруїлися парами хлору. Про це йдеться у повідомленні Слобідського відділу поліції.

Діти прийшли зі своїми батьками на святкування Дня народження до аквапарку “Джунглі”. Під час купання три дитини 7, 11 і 15 років отруїлися парами хлору. Постраждалих доставили до обласної дитячої клінічної лікарні. Наразі діти перебувають під наглядом лікарів. Пізніше до лікарні звернулося ще 20 осіб з ознаками отруєння, всі вони відвідували розважальний заклад.

Слідчим Слобідського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 137 – неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей Кримінального кодексу України. Окрім цього, були взяті забори води в аквапарку і, за попередньою інформацією, її хімічний склад не відповідав нормам.