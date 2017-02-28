В Італії прокинувся найвищий в Європі вулкан

На італійському острові Сицилія прокинувся найвищий в Європі вулкан – Етна. Про це інформує ТСН. Повідомляється, що евакуація людей, які живуть поблизу, поки не проводиться. Місцевий аеропорт працює у звичайному режимі. Науковці стверджують, що виверження не становить загрози для навколишніх населених пунктів.

Разом з тим, видовище виверження Етни надзвичайно захоплююче. Вулкан викидає назовні вулканічні бомби, які супроводжуються вибухами, іскрами та стовпами попелу. Виверження лави відбувається з південно-східного кратера Етни.

Останній раз виверження найвищого у Європі вулкану відбувалося всього 9 місяців назад – у травні 2016 року.