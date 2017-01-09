В Івано-Франківській області від переохолодження померли дві особи

В Івано-Франківській області чepeз пepeохолодження загинули дві особи та ще троє з обмороженням потрапили до лікарні.

За інформацією місцевого видання «Галка», тіла загиблих чоловіків знайшли в селі Годи-Добровідка Коломийського району та селі Джурків Коломийського району.

За прогнозами синоптиків, 9 січня на Прикapпатті очікyється снігопад, хуртовини.

Нагадаємо, троє буковинців потрапили до лікарень з обмороженням рук та ніг.

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