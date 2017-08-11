В Казахстані розбився український пілот

В авіакатастрофу в Казахстані потрапив український пілот. Про це інформує ВВС Україна. Подія сталася 10 серпня близько 10 ранку за місцевим часом під час навчально-тренувального завдання. Міністерство закордонних справ України інформує, що пілот був громадянином України 1970 року народження. Літак Tecnam P-2002 упав за 40 кілометрів від Алмати.

Влада Казахстану каже, що техніка повністю згоріла. Погодні умови на момент аварії були хорошими.