В київському аеропорту затримали чоловіка з 1кг кокаїну в шлунку (ФОТО)

В аеропорту Києва затримали чоловіка, який мав у своєму шлунку 1 кг кокаїну. Про це інформує Прокуратура Київської області.

25-річний чоловік за грошову винагороду у сумі 4,5 тисячі доларів США, намагався перевезти наркотичний засіб, обіг якого обмежено – кокаїн, з Федеративної Республіки Бразилія до України.

Отримавши понад 1 кг кокаїну в Бразилії чоловік пересипав його у 28 презервативів та проковтнув, щоб непомітно перевезти його контрабандою через митні кордони у шлунку. Впродовж польоту чоловік нічого не їв та вживав спеціальні препарати, які давали змогу утримувати кокаїн у шлунку.

Знаходячись у зоні митного контролю у міжнародному пункті пропуску через державний кордон України, під час здійснення митного огляду, зловмисника затримано правоохоронними органами та направлено до лікарні. У його шлунку виявлено презервативи з кокаїном.

Вартість 1 кг кокаїну на чорному ринку становить 300 000 доларів США.

Винахідливому чоловікові відтепер загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.