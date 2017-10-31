В листопаді розпочнеться призов офіцерського складу на службу в ЗСУ

В листопаді 2017 року розпочнеться призов осіб офіцерського складу на військову службу в ЗСУ. Про це інформує Чернівецький міський військовий комісаріат.

Орієнтовний строк проведення призову – з 11.11.2017 р. по 13.11.2017 р. Початок підготовки офіцерів запасу на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах – 14.11.2017 р. впродовж 44 діб. На даний час військовими комісаріатами проводяться заходи з уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії громадянами України, які можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. За більш детальною інформацією просимо звертатися до Чернівецького міського військового комісаріату, тел. 51-31-31 та у відділ мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради, тел. 52-51-12.