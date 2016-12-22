В місті пройшов семінар з питання попередження надзвичайних ситуацій

У Чернівцях пройшов семінар з питання попередження надзвичайних ситуацій в зимовий період. У ході проведення наради особливу увагу було зосереджено на необхідності дотримання правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення, при користуванні електроприладами та на потребі встановлення приладів захисного відключення електроенергії при перепадах напруги. Окрім цього було обговорено послідовність дій при виникненні надзвичайних ситуацій для збереження свого життя та життя близьких людей.

До слова, семінар відбувся у департаменті праці та соціального захисту населення міської ради.

Семінар-нараду було організовано у зв`язку з настанням зимового періоду, коли стан протипожежного захисту значно ускладнюється.