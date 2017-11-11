В Недобоївцях сталася моторошна ДТП: є жертви

В селі Недобоївці на Буковині сталася моторошна аварія: 24-річний водій, керуючи автомобілем марки «Фіат Добло» на іноземній реєстрації допустив наїзд на пішохода. Про це пише ГУНП в Чернівецькій області. В результаті трагедії 50-річний місцевий житель загинув на місці. Подія сталася ввечері 10 листопада.

За фактом ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.