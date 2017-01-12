В Нідерландах всі потяги віднині працюють завдяки вітру

З 1 січня 2017 року всі потяги в Нідерландах працюють завдяки електриці, яку виробляють вітрогенератори. Про це повідомляє інформаційне агентство The Guardian. Ще два роки тому місцева компанія Eneco виграла тендер під назвою Nederlandse Spoorwegen і уклала договір на 10 років. Спершу передбачалося, що потяги перейдуть на енергію вітру у 2018 року, втім фахівці впоралися з завданням раніше і вже сьогодні 100% всіх потягів у Голландії їздять завдяки вітру. Робота одного вітряка протягом години забезпечує 200 кілометрів руху потяга.