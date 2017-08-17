В Новодністровську загорівся дачний будинок в кооперативі «Малинівка». Про це пише Північно-бесарабський інформаційний портал. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 14 серпня о 16 годині. Вогонь помітили перехожі, які побачили сильний дим та полум’я з вікна будинку. На місце події виїхало чергове відділення рятувальників Новодністровської пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю на місце виклику рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Як виявилося осередок пожежі був в одному із приміщень будинку. В наслідок чого пожежею господарю було завдано чималі збитки.

За результатами проведених обстежень встановили, що однією з основних причин виникнення пожежі є навмисний підпал. Новодністровським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею “умисне пошкодження, або знищення майна шляхом підпалу”. Наразі проводяться слідчі дії.