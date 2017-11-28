В Новоселиці говорили про підвищення ефективності управління дорожнім господарством в громадах

В Новоселиці відбувся практикум-семінар під назвою “Підвищення ефективності управління дорожнім господарством в громадах”. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА. Подія відбулася 27 листопада за участі начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Олександра Левченка, виконавчого директора Чернівецького регіонального відділення Асоціації міст України Павла Горюка, міських, селищних голів та керівників об’єднаних територіальних громад.

Учасники практикуму-семінару ознайомились із законодавчим забезпеченням управління дорожнім господарством в Україні, законодавчою базою з децентралізації доріг,інвентаризацією відомчих автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності, прийняття на баланс вулиць і доріг, які є безгосподарними на території Чернівецької області (розпорядження обласної державної адміністрації від 17.11.2017 №1018-р), обмінялись досвідом роботи в дорожньому господарстві.