В Новоселицькому районі фура злетіла з дороги(ФОТО)

Транспортна пригода сталася у суботу, 28 січня, у ранковий час. Про це пише “Район-Інфо”. Вантажний транспортний засіб рухався по автодорозі Новоселиця-Мамалига. Через сильну ожеледь водій не впорався з керуванням й фура злетіла з дороги. Подія сталася біля залізничного переїзду. В наслідок ДТП було пошкоджено обладнання залізничників та споруди біля переїзду. Шлагбаум вцілів. Повідомляється також, що за сприяння адміністрації гіпсового заводу вдалося розчистити переїзд та усунути перешкоди для руху. Наразі не відомо, хто винен у аварії.

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