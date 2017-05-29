В Одесі зірвали концерт співачки Лободи

У вечері 28 травня в Одесі активісти зірвали концерт співачки Лободи. Про це інформує агенція “УНІАН”. Концерт мав відбутися у клубі “Ібіца”. Активісти, серед яких були представники громадської організації “Автомайдан Одеси”, цивільного корпусу “Азов” та “Правого сектору”, зірвали концерт через виступи Лободи у Росії.

Під час акції активісти використовували кілька димових шашок та петард, відбулась штовханина з поліцією. У зв’язку з ситуацією, організаторам довелося скасувати концерт.

ГУ НП в Одеській області повідомляють, що за результатами події склали один адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.