В організмі людини виявили новий орган

Науковий журнал The Lancet Gastroenterology & Hepatology повідомляє про виявлення науковцями в організмі людини нового органу. Нова складова знаходиться в травній системі і має назву брижа. Тепер в організмі людини офіційно відомо про 79 органів.

Брижа виконує функції прикріплення тонкого кишківника до черевної порожнини і утримує все в одному місці. Раніше вважалося, що брижа складається з різних за типом фрагментів і не є окремим органом у тілі. Вона вистеляє стінки черевної порожнини та огортає органи у ній. Брижа скоро з`явиться у підручниках студентів-медиків як новий орган. Дане відкриття має велике значення, адже дозволить більш детально вивчити травну систему людини і дасть можливість класифікувати захворювання травної системи з позиції цього органу.