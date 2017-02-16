В Північній Кароліні олень пробив паливний бак у літаку

Незвичайна ситуація сталася в американському місті Шарлотт, Північна Кароліна. Коли на одному з аеропортів літак йшов на зліт, олень вибіг на злітну смугу та протаранив бак літака.

Від удару в літаку вийшла з ладу вся система, машина більше не могла продовжувати рух. Злітну смугу зачинили.

На момент зіткнення тварини з літаком, на борту знаходилося 44 особи. На щастя, ніхто з них не постраждав. Наразі невідома доля оленя.