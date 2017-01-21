В понеділок без світла у місті будуть більше 60 вулиць

У понеділок, 23 січня, велика частина Чернівців буде без світла. Про це повідомляють на офіційному сайті ПАТ “Чернівціобленерго”.

Перевірте, чи буде світло у вас! Списки:

1. У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть наступні вулиці:

вул.Каспiйська 1-39,2-28, 34,40-50

вул.Маршала Рибалка 2

вул.Нахiмова 1-55, 2-56

вул.Писарєва 1-11, 2-10,

вул.Синявського вся

вул.Стрийська 1-7,2-4

вул.Стрийська 7а-69, 6-70

вул.Тбiліська 3-13, 8-18

вул.Ушакова 1

вул.Хмельницького Б. 74-82,101, 105-111

вул.Хмельницького Б. 74-82,101, 105-111

вул.Ходорiвська 1-13, 2-6

вул.Благоєва 1-3, 2-8

вул.Iспасiвська 1-7, 2-14

вул.Казанська 1-17,2-10

вул.Курильська 34(службове)

вул.Курська 1-5, 2-26

вул.Маршала Рибалка 1-25, 2-30

вул.Ростицька 17-29, 20а,22,26-32

вул.Селятинська 3,3а,17-39, 24-44

вул.Сергiївська 2-8,

пров. Стрийський 2,18,

1-й пр. Ходорiвський 1-25, 2-20

2-й пр. Ходорiвський 2-26,1-25

пров.Яснопольський

вул.Вижницька 8б-20а,11а,11б,13,15-35

вул.Грузинська 1-7, 2-12

вул.Глибоцька 1г,1в,2-12,

вул.Кельменецька 7-17,

вул.Межибрiдська 1-19, 2-12

вул.Сонячна 13,26,28

вул.Гомельська 1,2,2а,13-17

вул.Горiхiвська 17-23в, 46-50

вул.Квiткова 1-15, 2-12

вул.Моторна вся

вул.Оршiвська 1-17, 2-10

вул.Перекопська 11, 12,18а

вул.Шишкiвська 1,3

вул.Глибоцька 1-21,

пров. Глибоцький 1-9,2-18

тупiк Вижницький 2, 3,5

вул.Замостянська вся

вул.Сонячна 1-11,2-24

пров. Межибрiдський 1-21, 2-14

вул.Вашківська 2д,2в,4

вул.Вашкiвська 2,2г

вул.Гомельська 1-5,4-8

вул.Горiхiвська 25-35, 52-66

1-й пров.Горiхiвський весь

2-й пров.Горiхiвський 8-10,7-19

вул.Перекопська 13-17,14-22

пров. Перекопський 1-17, 2-30

вул.Подiльська 1а, 2-8

2. У зв’язку зі знесенням аварійних дерев ЗЕЛЕНБУДОМ, світла з 10:00 до 15:00 не буде на наступних вулицях:

вул.Кривоноса 4-76, 1-31

вул.Московська 132-140

2-й пров. Я.Мудрого 1-19,2-22

вул.Кривоноса 2

вул.Привокзальна 1-17, 2-18

пров. Привокзальний 2, 2а

вул.Я.Мудрого 37-71, 80-100

3. Через капітальний ремонт з 9:00 до 14:00 світла не буде:

вул.Бiлоруська 27а, 30, 30а,б, 32

вул.Лубенська 1-21, 2-40

пров. Узбецький весь

вул.Бiлоруська 1-39, 8,18,20, 22

пров. Бiлоруський 1-17,

вул.Керченська 1-5,

вул.Лiтинська 1-9, 2-10

вул.Лубенська 24

вул.Узбецька 2-58,1-29

вул.Бориславська 2-12, 1-17

пров. Бориславський 2-12, 1-7

вул.Ковпака 1-17, 2,8-12

пров. Ковпака 1-5, 2-12

вул.Павлоградська 1-5, 2-4

вул.Тихорецька 33-53, 32-50

вул.Дундича О. 18

вул.Iз’яславська 16,16/2, 20

вул.Кобзарська 49-75,18в,24а-40,42а-68г

вул.Тиха 2-44, 25-53

вул.Жванецька 2-4, 1-27

вул.Ясиноватська 4

проїзд Жванецький 1-7.2-10

вул.Дундича О. 1-21,4-12,

вул.Ракетна 24,24а

пров. Ракетний 2-8,

вул.Москов. Олiмпiади 28-36,21б

вул.Фастiвська 30, 30а, 31,33

Окрім цього, відключення світла очікується й 24 січня на більш як 30 вулицях Чернівців.