В понеділок без світла у місті будуть більше 60 вулиць

У понеділок, 23 січня, велика частина Чернівців буде без світла. Про це повідомляють на офіційному сайті ПАТ “Чернівціобленерго”.
Перевірте, чи буде світло у вас! Списки:
1. У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть наступні вулиці:
вул.Каспiйська 1-39,2-28, 34,40-50
вул.Маршала Рибалка 2
вул.Нахiмова 1-55, 2-56
вул.Писарєва 1-11, 2-10,
вул.Синявського вся
вул.Стрийська 1-7,2-4
вул.Стрийська 7а-69, 6-70
вул.Тбiліська 3-13, 8-18
вул.Ушакова 1
вул.Хмельницького Б. 74-82,101, 105-111
вул.Хмельницького Б. 74-82,101, 105-111
вул.Ходорiвська 1-13, 2-6
вул.Благоєва 1-3, 2-8
вул.Iспасiвська 1-7, 2-14
вул.Казанська 1-17,2-10
вул.Курильська 34(службове)
вул.Курська 1-5, 2-26
вул.Маршала Рибалка 1-25, 2-30
вул.Ростицька 17-29, 20а,22,26-32
вул.Селятинська 3,3а,17-39, 24-44
вул.Сергiївська 2-8,
пров. Стрийський 2,18,
1-й пр. Ходорiвський 1-25, 2-20
2-й пр. Ходорiвський 2-26,1-25
пров.Яснопольський
вул.Вижницька 8б-20а,11а,11б,13,15-35
вул.Грузинська 1-7, 2-12
вул.Глибоцька 1г,1в,2-12,
вул.Кельменецька 7-17,
вул.Межибрiдська 1-19, 2-12
вул.Сонячна 13,26,28
вул.Гомельська 1,2,2а,13-17
вул.Горiхiвська 17-23в, 46-50
вул.Квiткова 1-15, 2-12
вул.Моторна вся
вул.Оршiвська 1-17, 2-10
вул.Перекопська 11, 12,18а
вул.Шишкiвська 1,3
вул.Глибоцька 1-21,
пров. Глибоцький 1-9,2-18
тупiк Вижницький 2, 3,5
вул.Замостянська вся
вул.Сонячна 1-11,2-24
пров. Межибрiдський 1-21, 2-14
вул.Вашківська 2д,2в,4
вул.Вашкiвська 2,2г
вул.Гомельська 1-5,4-8
вул.Горiхiвська 25-35, 52-66
1-й пров.Горiхiвський весь
2-й пров.Горiхiвський 8-10,7-19
вул.Перекопська 13-17,14-22
пров. Перекопський 1-17, 2-30
вул.Подiльська 1а, 2-8
2. У зв’язку зі знесенням аварійних дерев ЗЕЛЕНБУДОМ, світла з 10:00 до 15:00 не буде на наступних вулицях:
вул.Кривоноса 4-76, 1-31
вул.Московська 132-140
2-й пров. Я.Мудрого 1-19,2-22
вул.Кривоноса 2
вул.Привокзальна 1-17, 2-18
пров. Привокзальний 2, 2а
вул.Я.Мудрого 37-71, 80-100
3. Через капітальний ремонт з 9:00 до 14:00 світла не буде:
вул.Бiлоруська 27а, 30, 30а,б, 32
вул.Лубенська 1-21, 2-40
пров. Узбецький весь
вул.Бiлоруська 1-39, 8,18,20, 22
пров. Бiлоруський 1-17,
вул.Керченська 1-5,
вул.Лiтинська 1-9, 2-10
вул.Лубенська 24
вул.Узбецька 2-58,1-29
вул.Бориславська 2-12, 1-17
пров. Бориславський 2-12, 1-7
вул.Ковпака 1-17, 2,8-12
пров. Ковпака 1-5, 2-12
вул.Павлоградська 1-5, 2-4
вул.Тихорецька 33-53, 32-50
вул.Дундича О. 18
вул.Iз’яславська 16,16/2, 20
вул.Кобзарська 49-75,18в,24а-40,42а-68г
вул.Тиха 2-44, 25-53
вул.Жванецька 2-4, 1-27
вул.Ясиноватська 4
проїзд Жванецький 1-7.2-10
вул.Дундича О. 1-21,4-12,
вул.Ракетна 24,24а
пров. Ракетний 2-8,
вул.Москов. Олiмпiади 28-36,21б
вул.Фастiвська 30, 30а, 31,33
Окрім цього, відключення світла очікується й 24 січня на більш як 30 вулицях Чернівців.
В понеділок без світла у місті будуть більше 60 вулиць
У понеділок, 23 січня, велика частина Чернівців буде без світла. Про це повідомляють на офіційному сайті ПАТ “Чернівціобленерго”.