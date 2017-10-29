В понеділок, 30 жовтня, у Чернівцях без світла залишиться декілька вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Селезнiвська 22-30А, 9А-21
2. Через проведення техобслуговування з 9:00 до 13:00 без світла будуть:
Главки Й. 4 (технікум)
вул.Радiщева 2-10,
вул.28 Червня 34-60, 37-69
вул.Донбасiвська 1, 4, 15
вул.Машинобудівників 3-3б,4а-30
вул.Менделєєва 2а,4
вул.Нiкопольська 2-30,3-3б
вул.Нiкопольська 22а (гуртожиток)
вул.Прутська 1-23,
пров. Прутський 1-3,
пров. Прутський 7-9,9а
вул.Римського-Корсакова 2-10, 1-13
вул.Севастопольська 3-5, 5а,24-70
вул.Севастопольська 2-22,22а
В понеділок без світла залишиться ряд вулиць у Чернівцях
В понеділок, 30 жовтня, у Чернівцях без світла залишиться декілька вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.