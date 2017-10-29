В понеділок без світла залишиться ряд вулиць у Чернівцях

В понеділок, 30 жовтня, у Чернівцях без світла залишиться декілька вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Селезнiвська 22-30А, 9А-21

2. Через проведення техобслуговування з 9:00 до 13:00 без світла будуть:

Главки Й. 4 (технікум)

вул.Радiщева 2-10,

вул.28 Червня 34-60, 37-69

вул.Донбасiвська 1, 4, 15

вул.Машинобудівників 3-3б,4а-30

вул.Менделєєва 2а,4

вул.Нiкопольська 2-30,3-3б

вул.Нiкопольська 22а (гуртожиток)

вул.Прутська 1-23,

пров. Прутський 1-3,

пров. Прутський 7-9,9а

вул.Римського-Корсакова 2-10, 1-13

вул.Севастопольська 3-5, 5а,24-70

вул.Севастопольська 2-22,22а