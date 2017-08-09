В Садгорі чоловік обікрав автозаправну станцію на 1000 грн (ФОТО)

Слідчо оперативна група Садгірського відділення ГУНП в Чернівецькій області та патрульні поліцейські виявили та затримали чоловіка, який обікрав автозаправну станцію у розмірі понад 1000 гривень. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП в Чернівецькій області. Повідомлення про крадіжку надійшло охоронцям порядку вранці 8 серпня. Вживши відповідних розшукових заходів, правоохоронці оперативно виявили крадія. Ним виявився 38-річний чоловік, який вже притягувався до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене майно у чоловіка правоохоронці вилучили.

На даний час вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.