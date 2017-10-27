В Саудівській Аравії робот отримав громадянство (ВІДЕО)

Саудівська Аравія першою в світі надала роботу громадянство. Про це пише ТСН. Громадянство отримав робот на ім’я Софія, виготовлений у Гонконзі. Софія подякувала державі і зазначила, що хоче допомагати людям зробити світ кращим.

“Мій штучний інтелект побудований на людських цінностях, таких як мудрість, доброта, співчуття. Я прагну стати чуйним роботом. Я хочу жити як люди. Тому мені потрібно виявляти свої емоції для порозуміння і довірчих взаємин з людьми”, – повідомила Софія.

Зазначається, що отримати громадянство Саудівської Аравії досить складно. Майже третина населення країни – це іноземні робітники і члени їхніх сімей, які роками не можуть набути офіційний статус.