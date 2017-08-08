В Селятинському зоопарку на Буковині народилися ведмежата

В Селятинському зоопарку на Буковині народилося двоє ведмежат. Про це розповідає Іван Юрнюк, директор Селятинського лісництва. “Ведмежатка прожили в зоопарку два місяці, після чого ми відпустили їх у дику природу,”,- додає пан Юрнюк.

Ведмежата народилися у ведмедиці Маши та її дорослого товариша Аркаши. Минулого року у парочки теж було потомство.