В Сокирянах приготували вареники та голубці для бійців АТО(ФОТО)

14 відер вареників та 6 відер голубців – стільки українських смаколиків приготували сокирянські учні для бійців АТО. Про це повідомляє Північно-бессарабський інформаційний портал. Готували учні Сокирянського ВПУ 39(кухарі,кондитери) та 44(кухарі, офіціанти) груп під керівництвом своїх майстрів виробничого навчання – Кушнір Валентини Петрівни та Нагірняк Анастасії Григорівни. Організувала ж захід по створенню подарунку для бійців Шевчук Світлана Василівна – приватний підприємець і волонтер. У свята всім важливо відчувати тепло дому та смак свята – саме такою ідеєю були натхненні жителі Сокирянщини. Незабаром голубці та вареники відправляться до бригади №80, що біля Світлодарської дуги, в Донецьку.