В США потяг протаранив пасажирський автобус: є жертви

Моторошна аварія сталася 7 березня в американському штаті Міссісіпі, передає КОРЕСПОНДЕНТ. Пасажирський автобус застряг на залізничному переїзді і його протаранив потяг.

Подія трапилася в місті Білоксі. Автобус з 48 пасажирами, включаючи водія, прямував зі штату Техас. По дорозі з невідомих причин транспортний засіб застряг на переїзді і не міг далі рухатися. Деякі пасажири повиходили з автобусу. Така ситуація тривала близько 5 хвилин. Після цього сталося зіткнення : потяг протаранив автобус. В результаті трагедії 4 особи загинуло, 40 отримало поранення, 7 з них наразі у критичному стані.