В столиці на хабарі в 600 000 доларів США затримали чиновника (ФОТО)

У Києві на хабарі затримали чиновника. Про це інформує СБУ. Хабарник був призначений господарським судом Київської області ліквідатором одного з підприємств регіону, яке перебуває в стадії банкрутства. Затримання провели співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою. Оперативники встановили, що зловмисник разом з директором збанкрутілого підприємства і ще одним спільником вимагали від представника комерційної структури 600 000 доларів США. Саме в таку суму злочинці оцінили допуск бізнесмена до участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу підприємства і гарантували перемогу в конкурсі.

Співробітники СБУ затримали двох спільників в центральній частині Києва під час отримання “першого внеску” – 30 000 доларів США. Одночасно в столиці був затриманий і організатор угоди, арбітражний керуючий.

Трьом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Триває досудове слідство.