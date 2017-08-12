В Сторожинці перекинувся позашляховик: водій загинув (ФОТО)

В Сторожинці 11 серпня близько 22:00 сталася ДТП. Про це пише Сторожинець.Інфо. Подія трапилася в селі Верхні Петрівці Сторожинецького району. автомобіль Мітсубісі Паджеро з іноземною реєстрацією перекинувся. В результаті трагедії пасажир опинився в лікарні, а водій загинув на місці.

Повідомляється, що позашляховик рухався в напрямку центра села. 19-річний пасажир розповів свідкам події, що по їхній смузі руху попереду їхав велосипедист і, щоб його не зачепити, 25-річний водій виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням, допустив з’їзд з проїжджої частини. Автівка декілька разів перекинулася та впала на узбіччі з протилежної сторони дороги.

Внаслідок ДТП пасажир отримав забій грудної клітини, його доставили до Сторожинецької ЦРЛ. Водій, який вилетів з автомобіля, на жаль, отримав травми хребта, не сумісні з життям.

Наразі на місці події працює поліція, з’ясовуються всі обставини трагедії.