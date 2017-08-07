В Україні 10-ом областям загрожує пожежна небезпека

ДСНС України інформує про те, що 10 областям в Україні наразі загрожує пожежна небезпека. Вона триматиметься з 7 по 14 серпня на півдні, сході та в центрі України.

Так, 7 – 8 серпня пожежна небезпека 5 класу очікується в Одеській, Миколаївській та Полтавській областях.

7 – 14 серпня – в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях країни.

ДСНС закликає українців дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж.