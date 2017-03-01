В  Україні може з’явитися сквер імені Павла Шеремета

У Києві міська держадміністрація ініціювала обговорення щодо перейменування скверу ім. Чкалова на сквер ім. Павла Шеремета.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Згідно інформації, таке обговорення триватиме два місяці – з 1 березня до 1 травня. До висловлення тої, чи іншої позиції можуть приєднатися кияни.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в Києві загинув відомий журналіст Павло Шеремета. Невідомі підклали вибухівку під автомобіль чоловіка.

До речі, сквер розташований неподалік від місця теракту у Шевченківському районі.