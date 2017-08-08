В Україні можна буде одружуватися онлайн

Реєстрування шлюбу в онлайн режимі незабаром стане можливим в Україні. Про це заявив прем’єр міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук.

“Навесні Державне агентство з питань електронного урядування України разом з Міністерством юстиції України запровадили низку електронних послуг з реєстрації підприємництва. Це – черговий крок на шляху до спрощення умов ведення бізнесу в Україні.

Наразі найбільшою популярністю користується електронна послуга з відкриття ФОП. Так, за допомогою онлайн-сервісу вже відкрито 1 211 ФОП.

Переконаний, підприємці, які створюють робочі місця і збагачують економіку, мають отримувати від держави максимум допомоги і поваги. Вони не мають бігати, аби збирати різні довідки, стояти в чергах, втрачати час, стикатися зі зловживаннями з боку чиновників. Бігати мають дані, а не громадяни.

Впровадження електронних послуг – один із пріоритетів уряду, тому Державне агентство з питань електронного урядування плідно працює в цьому напрямку. До кінця року планується ввести ще ряд онлайн-сервісів. Зокрема, реєстрація дитини і шлюбу онлайн”, – йдеться в повідомленні.