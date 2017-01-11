В Україні посилена внутрішня міграція

З початку заворушень на Сході України та проведення антитерористичної операції, в країні зафіксували посилену внутрішню міграцію. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Так, з початку АТО по Україні тимчасово перемістилося 1 млн. 63 тис. 551 особи, з яких 176 тис. 875 дітей та 503 тис. 468 осіб з інвалідністю та похилого віку. З Донецької і Луганської областей внутрішньо мігрували 1 млн. 40 тис. 747 осіб, а з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь- 22 тис. 804 особи.

ДСНС повідомляє, що рятувальники по сьогоднішній день допомагають людям покинути небезпечну зону на Сході, зустрічають потерпілих на вокзалах та координують.

Крім того, впродовж декількох тижнів фахівці ДСНС відвідували родини переселенців та вітали і дорослих, і дітей з Новорічними та Різдвяними святами. Так, херсонські рятувальники спільно з представниками громадської організації влаштували свято для сімей зі Сходу та АР Крим, які тимчасово проживають на Херсонщині. Хлопчики та дівчатка з родин переселенців отримали квитки на Різдвяну виставу «Пригоди Алладіна». Також дітям вручили солодкі подарунки.