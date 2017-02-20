В Україні синоптики прогнозують дощ та сильний вітер

Синоптики прогнозують тиждень з дощами та сильним вітром.

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.

Так, у вівторок, 21 лютого у західних та північних областях країни пройдуть помірні дощі, місцями з мокрим снігом.

Зокрема, таку погоду варто очікувати жителям Чернівців, Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Житомира, Києва, Чернігова, Вінниці.

У інших областях країни буде волога погода, місцями можливі невеликі опади.

Також, по всій регіонах очікується сильний вітер. Температура повітря наразі без змін, вночі – -3, +2, вдень до +7.

«Тиждень увесь буде вологим, з періодичними дощами, та порівняно теплим», – зазначила Н. Діденко.