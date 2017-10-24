В Україні тільки 4% сіл охоплені широкосмуговим інтернетом

Нині проникнення широкосмугового інтернету у сільську місцевість становить 4%.

Таку інформацію під час Ради регіонального розвитку повідомив Президент України Петро Порошенко.

“Зараз проникнення широкосмугового інтернету в село складає 4% у 21 столітті. Я вважаю, що це шалена дискримінація людей, які там мешкають. А це майже третина населення України. Щоб розширити коло медичних послуг для селян, доповнити їхні можливості телемедицини”, – сказав Порошенко.

Також Глава держави зазначив, що швидкісний інтернет згодиться не лише для амбулаторій, а й школам, бібліотекам і для задоволення інформаційних потреб селян, – повідомляє “УНН”.