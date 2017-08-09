В Україні запустили процедуру продажу ліцензій 4G

в Україні до кінця 2017 року повинна з’явитися технологія 4G. Указ про впровадження технології 4G в Україні президент Петро Порошенко підписав ще в липні 2015 року. Сьогодні ж Кабінет Міністрів України на черговому засіданні ухвалив запуск процедури продажу ліцензій зв’язку 4G.

“Ми розраховуємо, що публічний продаж дасть можливість залучити кошти в бюджет, але найголовніше – буде створена сучасна інфраструктура, яка буде розвивати національну економіку”,- сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.