В Україні зросли тарифи на вантажні залізничні перевезення

31 жовтня набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури від 20 жовтня № 357 “Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до збірника тарифів на перевезення вантажів у межах України та пов’язані з ним послуги”.

Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці, цим наказом введена в дію індексація тарифів на 15 %.

Як розповів в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, цьогорічний розмір індексації тарифів на перевезення вантажів 15% – це компромісне рішення. “Кошти від індексації ми спрямуємо, зокрема на модернізацію, будівництво та придбання рухомого складу, а також інфраструктуру. Програма оновлення рухомого складу до 2021 року передбачає спрямувати на ці цілі 108 млрд грн”, – зазначив Є.Кравцов.