В Ужгороді двоє місцевих зчепилися з чернівчанином

У ніч на 19 лютого в Ужгороді сталася бійка за участі двох місцевих та чернівчанина. Про це повідомляє відділ поліції Закарпатської області. Двоє ужгородців – 20-ти та 22-х років зчепилися у караоке-барі з 22-річним чернівчанином. Вирішувати стосунки молодики вийшли на вулицю. Під час бійки один з учасників дістав пістолет “Ekol Special 199” та почав стріляти в повітря. Перехожі викликали на місце події поліцію.

Прибувши на місце події, охоронці порядку вилучили у молодиків зброю, а також знайшли 4 гільзи. За фактом вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної або холодної зброї вже почате кримінальне провадження