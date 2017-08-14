В Зарожанах сталася масштабна пожежа (ФОТО)

В селі Зарожани Хотинського району Чернівецької області сталася пожежа. Про це пише Північно-бесарабський інформаційний портал. Подія сталася 11 серпня близько 20-ї години. Через необережне поводження власниці господарства з вогнем розгорілася масштабна пожежа, площа якої складала 50 квадратних метрів господарської будівлі. Дерев’яні конструкції будівлі та сухі дрова, що там зберігалися, а також спекотна погода сприяли швидкому поширенню вогню. Пожежні команди Клішківецької та Недобоївської об’єднаних територіальних громад намагалися недопустити перекидання вогню на поруч розташовані домогосподарства. Протягом короткого терміну часу вдалося ліквідувати пожежу. В результаті інциденту ніхто не постраждав.IMG_2529-1 IMG_2514 IMG_2512 IMG_2510 IMG_2535

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