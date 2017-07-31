В зоні АТО поранено чотирьох українських військовослужбовців. Про це інформує прес-центр штабу АТО.

Найбільш напруженою ввечері 30 липня ситуація була на Луганському напрямку. Позиції в Новоолександрівці, Новотошківському і Станиці Луганській накривали вогнем з гранатометів і стрілецької зброї. А близько 21 години обстріляли опорні пункти в Кримському з мінометів.

На Донецькому напрямку під вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили укріплення в Зайцевому і на шахті Бутівка, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення. Крім того, ввечері під гранатометний обстріл потрапили наші захисники в Майорську і Авдіївці.

На Маріупольському напрямку, в результаті обстрілу опорного пункту сил АТО один боєць ЗСУ отримав поранення. По позиціях військових били з мінометів калібру 82 міліметри по опорних пунктах в Павлополі і Гнутовому. На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем.