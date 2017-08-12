В зоні АТО український військовий підірвався на міні

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Один український військовий загинув, підірвавшись на міні, впродовж минулої доби у зоні АТО. Окрім цього, трьох вояків поранено внаслідок бойових дій, ще троє отримали бойові травми.

До 18 години бойовики намагалися майже усіма вогневими засобами ураження перевірити українську оборону у районі Авдіївки, ближче до вечора напруження перемістилось на Луганський напрямок.

Міномети та гранатомети, згідно зі звітом, застосовували неподалік Щастя та Новотошківського, по опорному пункту на підступах до Сизого випустили щонайменше п’ять мін калібру 120 міліметрів.

Ввечері обстрілювали донецький напрямок, де поранили одного з вояків, у відповідь українські військові “дозволеними засобами ураження оперативно накрили позиції ворога”.