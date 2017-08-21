Вантажівку, нашпиговану сигаретами та групу ймовірних контрабандистів затримали правоохоронці поблизу кордону

Правоохоронці Буковини та Прикарпаття затримали вантажівку із сигаретами та 5 порушників, які ймовірно планували незаконно переправити тютюнові вироби до сусідньої Румунії.

Як повідомили у прес-службі Чернівецького прикордонного загону, 21 серпня оперативники СБУ, співробітники Західного регіонального управління та прикордонники відділу «Шибени» Чернівецького загону, приблизно за 200 метрів від лінії державного кордону в селі Явірник Верховинського району Івано-Франківської області було зупинено вантажний автомобіль «ГАЗ 66». У ході перевірки транспортного засобу правоохоронці виявили ящики із сигаретами.

Наразі вантажівку і 5 осіб, які їхали в ньому та ймовірно планували незаконно переправляти товар через кордон, затримано.

За попередньою оцінкою у вантажному автомобілі було близько 30 тисяч пачок сигарет на загальну суму понад півмільйона гривень.