Важливо освоїти кошти, які надала держава на розвиток ОТГ, – О. Фищук

2 листопада голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук спільно із заступниками та керівниками департаментів фінансів, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення провів зустріч з головами об’єднаних територіальних громад.

Обговорено питання стану використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, формування інвестиційних паспортів ОТГ, а також стан впровадження секторальної демократії.

Олександр Фищук зауважив, що важливо освоїти кошти, які надала держава на розвиток ОТГ і закликав голів громад пришвидшити відповідні роботи.