Вболівальники ФК “Буковина” прийшли на сесію міськради, щоб депутати виділили команді фінансову допомогу

Сьогодні під стінами міськради зібралися вболівальники ФК “Буковина”, які прийшли до депутатів. Вони запевняють, що хочуть допомогти сесії прийняти рішення щодо виділення фінансової допомоги ФСК “Буковина”.

“Якщо не виділять кошти, клуб загнеться”, – зазначили вболівальники.

Як повідомляється на сайті футбольного клубу, міські обранці в п’ятницю, 10 березня, не розглянули пропозицію міського голови про виділення «Буковині» додаткового фінансування. Сьогодні депутати знову пробуватимуть затвердити зміни до бюджету.