Вбивця колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова помер у лікарні

У одній із лікарень міста Києва помер кілер, який вбив сьогодні екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.

Такі інформацію підтвердили у Київській міській лікарні №17.

У чоловіка декілька разів зупинялося серце, тож лікарям довелося робити 4 операції. Однакце не допомогло, вбивця Дениса Вороненкова помер.

Нагадаємо, у столиці вбили екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, який минулого року отримав українське громадянство.

Денис Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича. Минулого року він виїхав з РФ і автоматично отримав українське громадянство.