Вчені відкрили новий континент під водою

Австралійські та новозеландські вчені повідомили про виявлення надзвичайної та історично важливої знахідки – нового континенту. Про це повідомляє ТСН. Раніше невідомий континент на 98% лежить під водою. Розміри та віддаленість його фрагментів свідчать про те, що цю частину землі, яка перебуває під водою, можна сміливо називати континентом. На думку вчених, Нова Зеландія та Нова Каледонія – не ізольовані ланцюги островів, а частини цього континенту, якому вже дали назву Зеландія.

Повідомляється також, що дана знахідка не є раптовою, вчені досліджують цю частину планети вже більше 10 років. Втім, до сьогодні не було достатньо даних та впевненості в інтерпретації, аби назвати занурену частину земної роки континентом.