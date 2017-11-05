Вчені відкрили таємничу “планету-монстра”

Міжнародна група астрономів, у склад якої входять вчені із Великобританії, Швейцарії, Німеччини й Чилі, відкрили занадто велику екзопланету, існування якої суперечить загальноприйнятим моделям формування даних небесних тіл. Про це пише журна Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Відкритому небесному тілу дали назву NGTS-1b. Діаметр екзопланети удвічі менше діаметра світила, навколо якого вона обертається. Ця обставина робить відкрите небесне тіло найбільшим (порівняно з материнською зіркою) у Всесвіті з відомих вченим.

Планета знаходиться на відстані 600 світлових років від Сонця. За своїми розмірами вона подібна до Юпітера, але легше за нього приблизно на 20%. NGTS-1b відноситься до класу гарячих юпітерів, температура її зовнішніх шарів становить 530 градусів Цельсія, відстань між зіркою і небесним тілом в 33 рази менше, ніж між Сонцем і Землею, рік на ній триває всього 2,5 доби.