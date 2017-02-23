Великобританія потерпає від нищівного шторму “Доріс”

У Великобританії лютує шторм “Доріс”. Про це пише ВВС Україна. Швидкість вітру стихії сягає до 150 кілометрів на годину. Від такої погоди у місті Вулвергемптон вже загинула одна людина. Жінку вдарило невідомим предметом, який в неї жбурнуло вітром. Від триманого удару по голові жінка загинула.

Через сильний вітер в аеропорту “Гітроу” скасовано 77 рейсів. У Великобританії також збився рух поїздів – всі вони прибувають з тривалим запізненням.

Повалені дерева, заплутані електропроводи, зливи і підтоплені колії – саме так виглядає ситуація в країні.

Від шторму потерпає Північна Ірландія. Без світла через падіння дерев на електромережі тут залишилося 2 700 будинків.

Сотні господарств знеструмлено в Шотландії та центральній Англії.