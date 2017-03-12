Великобританія повідомила дату виходу з Європейського Союзу

У Лондоні назвали дату виходу з Євросоюзу. Про це повідомив міністр із питань Brexit Девід Девіс у інтерв’ю BBC News. За словами Девіда Девіса, Великобританія остаточно вийде з Європейського Союзу у березні 2019 року, тобто рівно через два роки.

Окрім цього повідомляється, що Тереза Мей, прем’єр-міністр Британії, планує запустити процедуру виходу Британії з ЄС вже 14 березня цього року.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року в Великобританії відбувся референдум про вихід королівства із складу ЄС. Тоді “за” проголосували 52% британців, тобто 17 мільйонів 410 тисяч 742 осіб.